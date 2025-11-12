ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул

1916
Русия СНИМКА: Пиксабей

Русия е готова да възобнови преговорния процес с Украйна в Истанбул.  Топката е в полето на украинската страна. Това заяви в интервю за ТАСС началникът на втория отдел за страните от Общността на независимите държави в Министерството на външните работи на Руската федерация Алексей Полищук. 

"В момента преговорите са преустановени от Киев. Турските представители неведнъж призоваваха за тяхното възобновяване. Руският екип е готов за това, топката е в полето на украинската страна", каза още той.

В Истанбул се проведоха три кръга преки преговори с украинските представители - на 16 май, 2 юни и 23 юли. 

"Въпреки че разговорите не бяха лесни, успяхме да постигнем важни споразумения в хуманитарната сфера за мащабни размени на военнопленници, репатриране на телата на загиналите, връщане на цивилни лица", подчерта Полищук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

