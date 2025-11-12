В Казахстан със закон забраниха "ЛГБТ пропагандата"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Долната камара на казахстанския парламент прие днес закон, забраняващ „ЛГБТ пропагандата" в медиите или онлайн, като въвежда глоби за нарушителите и до 10 дни затвор за рецидивисти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението на парламента наподобява законите, приети в страни като Русия, Грузия и Унгария. Сега то ще бъде изпратено в казахстанския сенат, където е вероятно да бъде прието.

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, чийто подпис е необходим, за да влезе законът в сила, многократно подчерта през последните месеци необходимостта от отстояване на това, което той нарича „традиционни ценности".

Депутатите в парламента, който е контролиран от партии, лоялни на Токаев, гласуваха единодушно в подкрепа на забраната.

Правозащитни групи предупредиха срещу приемането на законопроекта. Базираната в Белгия организация „Международно партньорство за правата на човека" заяви, че законът „е грубо нарушение международните ангажименти на Казахстан в областта на правата на човека".

Казахстан, която е до голяма степен светска страна макар и с мюсюлманско мнозинство, легализира хомосексуалността през 90-те години на миналия век, въпреки че нагласите остават дълбоко консервативни.