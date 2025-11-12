ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев вдъхнови български момчета, като им раз...

Силно земетресение удари Кипър

Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер е разтърсило Кипър тази сутрин Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 5,2 е регистрирано днес в Средиземно море в района на Кипър в 11.31 ч. местно (и българско време), съобщава на сайта си Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Според оповестените данни трусът е бил на дълбочина 21 км. Той е бил последван от няколко по-слаби земетресения с магнитуд между 3,5 и 4,7.

За земетресението от 5,2 по Рихтер съобщи и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), която изчисли същия магнитуд. Според АФАД огнището е на дълбочина около 15,5 км, предаде БТА.

