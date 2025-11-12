ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Диалогът ни с Великобритания за конфликта в Украйна не продължи

Кремъл Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Кремъл заяви днес, че е имало контакт между британския съветник по въпросите на националната сигурност Джонатан Пауъл и съветника на руския президент Владимир Путин по външната политика Юрий Ушаков, който обаче останал без развитие, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В. "Файненшъл Таймс" написа, че Пауъл се е опитвал да отвори комуникационен канал с Кремъл, защото Великобритания и европейските ѝ съюзници се опасяват, че правителството на американския президент Доналд Тръмп може да пренебрегне интересите им по отношение на Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Великобритания не е проявила готовност да изслуша руската позиция за конфликта в Украйна.

"Наистина имаше контакти. Имаше диалог, но той не продължи", каза Песков, без да уточнява кога са били контактите.

