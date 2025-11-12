42-ма мигранти са загинали при потъване на лодка край Либия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната организация по миграцията към ООН съобщи днес, че 42 души са смятани за загинали, след като лодка с десетки мигранти потъна край либийското крайбрежие на 3 ноември, предаде Франс прес. По данни на организацията седем души са били спасени, предаде БТА.

Лодката е превозвала общо 49 мигранти - 47 мъже и две жени. Тя е отплавала от бреговете на Либия пет дни преди трагедията.

На 8 ноември либийските власти са провели издирвателни и спасителни операции, в рамките на които са открили оцелелите. Останалите 42 души се водят за изчезнали и се предполага, че са мъртви.