Франция отбелязва 10 г. от кървавите терористични нападения в Париж

Франция отбелязва утре 10 години от кървавите терористични нападения в Париж, отнели живота на 130 души, съобщават водещи френски медии, сред които Франс прес, Бе Еф Ем Те Ве, „Франс 24", „Монд", „Фигаро", „Брют" и др. В терористичните атаки от 13 ноември 2015 г. бяха ранени и близо 500 души, припомня БТА.

Петъчната вечер на 13 ноември преди десет години започва напълно спокойно. На стадиона „Стад дьо Франс" в предградието Сен Дени се играе приятелската футболна среща Франция-Германия под погледа на 80 000 зрители, сред които е и тогавашният френски президент, левоцентристът Франсоа Оланд. По същото време много парижани и туристи предпочитат да излязат на заведение с приятели или близки в края на работната седмица или да отидат на някое културно събитие, в резултат на което терасите на парижките заведения са пълни, а в редица театри и концертни зали има различни спектакли, в това число и в концертната зала „Батаклан", където свири американската метъл група „Ийгълс ъв дет метъл".

Малко след началото на мача на „Стад дьо Франс", в 21,15 ч. (часовете в текста са за местно време. Франция е с един час назад от България – бел. ред) от автомобил в района на стадиона слизат трима мъже с пояси с експлозиви. Двама от тях се самовзривяват съответно при вход за сектор D и входа за сектор Н на стадиона. Един клиент на близко заведение загива на място. Взривовете отекват в целия стадион, стряскат спортистите и зрителите. Президентът Оланд веднага е информиран, че нещо става в района. Но властите решават да не прекъсват мача, за да избегнат сцени на паника сред зрителите, които биха могли да свършат с фатални блъсканици или тъпканици, разказва „Брют" в 11-минутна видеовъзстановка на хронологията на атаките. Същевременно обаче властите заглушават комуникационните мрежи, за да попречат на комуникацията на терористите в района на "Стад дьо Франс" с евентуални техни съратници.