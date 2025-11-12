Мъгла забави полетите на летището в Белград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На летището в сръбската столица Белград има закъснения и промени при полетите поради мъгла, предава националната телевизия РТС.

На летището „Никола Тесла" има много пътници, които чакат, а някои полети закъсняват повече от шест часа.

Според източници на РТС летището и пистата са оборудвани със системи за безопасно кацане на самолети в условия на мъгла, но не всички авиокомпании са оборудвани с необходимите системи.

Мъглата затрудни шофирането и намали видимостта на пътищата в цяла Сърбия, а властите предупреждават за опасност от верижни катастрофи.

От „Пътища на Сърбия" съобщиха, че всички пътни маршрути са проходими и по тях няма сняг, предава РТС, цитирана от БТА.