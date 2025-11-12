ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Учени прогнозират нови 2D материали за по-изд...

Свлачище затрупа двама работници в Румъния

Свлачище. Снимката е илюстративна.

Двама работници бяха затрупани от свлачище днес сутринта в град Гергица (окръг Прахова) в Централна Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Спасителни екипи са пристигнали на мястото с няколко специални превозни средства.

Службата за спешна медицинска помощ на окръг Прахова съобщи, че двамата работници са копаeли канавка, пише БТА.

„Двама души бяха напълно затрупани от насип на дълбочина от около 5 метра. Пожарникарите работят за изваждането им, тъй като все още съществува риск от срутване на насипа. Според получената до момента информация са се извършвали работи по канализационната мрежа", съобщи Инспекторатът за извънредни ситуации в Прахова.

