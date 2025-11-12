Украинец загина при руска атака с дрон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинец е убит при руска атака с дронове в Днепропетровска област. Нанесени са и щети по инфраструктурата, съобщи ДПА, позовавайки се на местните власти.

Мъжът е загинал в Синелниковски район, съобщи в социалната мрежа "Фейсбук" областният управител Владислав Хайваненко, публикувайки и снимки на горяща сграда. По думите му близкият Павлоград също е бил атакуван, пише БТА.

Руски дронове са нанесли щети и в източния украински град Харков. Управителят на Харковска област Олег Синегубов съобщи, че петима души са били ранени, а две сгради са опожарени.

Украинската армия заяви, че е нанесла удар по руския завод "Ставролен" в Ставрополския край. Според генералния щаб там се произвеждат компоненти за дронове и материали за други видове руска военна техника, предаде Ройтерс.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са изтласкали украинските войски от селището Сухий Яр, разположено на юг от обсадените градове Покровск и Мирноград.