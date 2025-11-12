Авиоексперти: Падналият в Грузия турски военен самолет се е разпаднал във въздуха вероятно

Падналият вчера в Грузия турски военен самолет С-130 вероятно се е разпаднал във въздуха, а екипажът е опитал да подготви машината за аварийно приземяване, смятат турски и международни авиоексперти, цитирани от Ройтерс.

Турският военен самолет, пътуващ от Азербайджан за Турция, падна вчера на грузинска територия, при което загинаха 20 турски военнослужещи. Имената им бяха оповестени днес от турското министерство на отбраната. Към момента службите на Турция, Грузия и Азербайджан провеждат съвместно разследване относно причините за инцидента, пише БТА.

Катастрофата е най-смъртоносният военен инцидент в Турция от февруари 2020 г., когато подкрепяни от Русия сирийски сили убиха 33 турски войници в Идлиб, Северозападна Сирия, където Турция оказваше подкрепа на бунтовници, борещи се срещу режима на Асад, отбелязва Ройтерс.

Докато разследването е в ход турски и международни авиоексперти твърдят, че кадри от падането на самолета и снимки от мястото, където той се е разбил, показват, че машината се е разпаднала във въздуха. Според някои от експертите причината за разпадането може да се дължи и на възрастта на военния самолет. По думите им самолетът е произведен преди 57 години и е бил на въоръжение в турската армия от 2010 г. насам.

Vehicles drive along a road near the site of the Turkish C-130 military cargo plane crash near the Azerbaijani border, in Sighnaghi municipality, Georgia, November 12, 2025. REUTERS/Irakli Gedenidze