Дон Козимо от Бриндизи е най-следваният италиански свещеник в инстаграм след папата

Италианският свещеник Дон Козимо Скена премина прага от половин милион последователи в инстаграм, утвърждавайки се като най-следвания италиански духовник в социалните мрежи след папа Лъв XIV. С думи, които докосват дълбоко и с които мнозина се идентифицират, той съчетава вяра, психология и човешка близост. Дон Козимо има диплома по философия и психология.

С кратки видеа от 30-60 секунди, молитви, разкази и послания, често заснети заедно с неговите кучета от породата бигъл Темпеста и Балу, Дон Козимо говори за най-различни неща - за болка, загуба, надежда и ново начало. Неговият език е прост, топъл и искрен.

„500 хиляди последователи не са цел- те са отговорност. Не гоня бройките, а хората. Ако една правилна дума достигне човека в точния момент, социалните мрежи са изпълнили мисията си да носят светлина там, където тя липсва," споделя той.

За последователите му всяка публикация е като малка молитва. Сред най-споделяните му послания в инстаграм са думите:

„Понякога това, което те пречупва, е точно онова, което те спасява."

„Разделите, които днес ти причиняват болка, утре ще разпознаеш като най-големите божи дарове"

„Когато един житейски етап се затваря, дори и да не си го избрал, Бог отваря нов - с хоризонт, който преди не си виждал."

„Господ знае кога трябва да те отдалечи от това, което ти пречи да разцъфнеш. И онази раздяла, която днес те разбива, утре ще бъде Неговата защита."

„Бог никога не ти отнема нищо, без вече да е приготвил нещо по-добро за теб". В свят, в който болката често се споделя публично, Дон Козимо напомня: „Истинското състрадание се измерва не с коментари, а със способността да останеш до някого, когато светлините угаснат".

На 25 ноември предстои излизането на новата му книга „Откакто те намерих", написана от две гледни точки - на Дон Козимо и на неговото куче Темпеста. Книгата е поетично и психологическо пътешествие за връзката, която лекува и преобразява.