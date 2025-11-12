Индийските служби арестуваха заподозрени за експлозията на кола в Делхи

Индийските служби за сигурност са задържали няколко заподозрени в размирния регион Кашмир като част от разследването на смъртоносната експлозия на автомобил в Делхи по-рано тази седмица, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на официални представители.

Експлозията стана в понеделник близо до Червената крепост в Делхи - историческа забележителност в индийската столица. При взрива загинаха осем души, а няколко бяха ранени. Вчера властите обявиха, че разследват случая като възможен терористичен акт, което дава на разследващите органи по-широки правомощия да задържат или арестуват хора, пише БТА.

Най-малко петима души са задържани за разпит при поредица специализирани операции, извършени през нощта в южния район Пулвама в индийската част на Кашмир, съобщиха полицейски служители.

Взривът в понеделник стана няколко часа, след като полицията в контролираната от Индия част на Кашмир обяви, че е разбила предполагаема терористична клетка, действаща на територия от размирния регион до покрайнините на Делхи. Най-малко седем души, включително двама лекари, бяха арестувани, а полицията конфискува оръжия и голямо количество материали за производство на бомби във Фаридабад, град в щата Хариана, близо до Делхи.

A security personnel stands guard at a closed market area near the site of an explosion, near the historic Red Fort in the old quarters of Delhi, India, November 12, 2025. REUTERS/Adnan Abidi