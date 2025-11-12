Тръмп поиска от израелския президент да помилва Нетаняху

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският президент Ицхак Херцог получи писмо от американския президент Доналд Тръмп с молба да помилва израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви днес израелската президентска канцелария, съобщи Ройтерс,цитирани от БТА.

Нетаняху е обвиняем по дело за корупция и Тръмп многократно е отправял искания той да бъде помилван. Нетаняху отрича обвиненията и не се признава за виновен.

"Въпреки че абсолютно уважавам независимостта на израелската правосъдна система и нейните изисквания, смятам, че това "дело" срещу Биби, с когото заедно се борим от дълго време, включително срещу много сериозния противник на Израел - Иран, е едно политическо и неоправдано преследване", се казва в писмото.

Израелската президентска канцелария заяви, че всеки, който иска помилване, трябва да подаде официално искане в съответствие с установените процедури.

Въпреки че израелският президент изпълнява предимно церемониални функции, Херцог притежава правомощия да помилва осъдени престъпници при необичайни обстоятелства, посочва Ройтерс. Процесът срещу Нетаняху, който започна през 2020 г., обаче все още не е приключил.

Нетаняху твърди, че делото срещу него е "лов на вещици", предприет от левицата, която иска да го свали от власт.