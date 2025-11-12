В Черна гора повдигнаха 66 обвинения за фалшиви дипломи

От началото на годината са повдигнати 66 обвинения заради подозрения за фалшифицирани дипломи за завършено образование, съобщава черногорската национална телевизия РТЦГ.

Миналата година бе установен рекорд в страната за повдигнати обвинения за фалшиви дипломи, като броят им беше 38. Предходната година, 2023 г., са повдигнати 28 обвинения. През настоящата година те почти са се удвоили в сравнение с миналата година.

"Фалшивите дипломи представляват един от най-опасните видеове нарушаване на обществената сигурност, защото директно нападат системата на равните възможности и доверието на гражданите в институциите", каза за РТЦГ Зария Павичевич от неправителствената организация "Алтернатива Черна гора". По думите му този проблем е резултат на десетилетна липса на отговорност и контрол.

Според Павичевич в последните години институциите предприемат мерки, но без ясна и двусмислена воля от страна на политическата и съдебна система и съответно няма истинско решение.

"Можем да приемем най-добрите закони и да създадем многобройни групи, но ако прокурорите и съдиите, които взимат решения по тези дела, не покажат решителност и професионализъм, ако остава място за натиск и селективно правосъдие, проблемът само ще се рециклира. Черна гора продължава да има съдии и прокурори, чиято дейност е под въпрос и точно това обезсмисля всички институционални усилия", посочи Павичевич, цитиран от БТА.

Към момента в Черна гора не съществува официална статистика колко са фалшивите дипломи, но според данни на "Алтернатива Черна гора" те надвишават 25 хиляди в обществения сектор.