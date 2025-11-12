В Пакистан започна разследване на самоубийствения атентат с кола в Исламабад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакистан започна разследване на вчерашния самоубийствен атентат, при който кола бомба се взриви пред окръжния съд на Исламабад и уби 12 души, предаде Асошиейтед прес.

Пакистанското правителство е изправено пред предизвикателства като атаки на ислямистки бойци, напрежение по границата с Афганистан и сключеното неотдавна крехко примирие с Кабул.

Атаката пред сградата на съда, която се намира в покрайнините на града, недалеч от жилищен квартал, предизвика тревога, че въпреки многобройните операции на силите за сигурност срещу ислямистки групировки, те все още имат капацитета да организират кръвопролитни бомбени атентати, дори в пакистанската столица.

Пакистан се бори с вълна от ислямистки атаки от през последните години, но до вчера Исламабад се смяташе за по-безопасно място, пише БТА.

Криминалисти и полицаи днес продължават да работят на мястото на нападението, като районът остава отцепен.

Вътрешният министър Мохсин Накви вчера изказа предположение, че атентатът е "извършен от подкрепяни от Индия елементи и проксита на афганистанските талибани", свързани с ислямистката групировка "Техрик е Талибан Пакистан". Накви не посочи никакви доказателства за твърдението си и добави, че властите "разглеждат всички аспекти" на експлозията.