Разкриха в Гърция измама с луксозни коли и фиктивна българска фирма

Добре установена схема за измама с ДДС, свързана с покупката и продажбата на употребявани превозни средства в рамките на ЕС, беше разкрита от данъчните служби в Гърция, съобщава на сайта си Независимата агенция за публични приходи.

Според разследването участващите гръцки фирми за търговия с употребявани превозни средства са си сътрудничили с българска фиктивна компания с цел да избегнат плащането на ДДС по време на митническото оформяне на превозните средства в Гърция.

Българската компания е закупила превозни средства от Германия по нормалния режим на ДДС от името на фирми в Гърция и след това им ги е препродала с фактури, в които е невярно посочено , че е приложен режимът на маржа на печалбата.

Гръцките купувачи са използвали тези подвеждащи фактури по време на процеса на митническо оформяне на превозните средства в Гърция, като по този начин са избегнали плащането на съответния ДДС .

Досега са идентифицирани 19 превозни средства , повечето от които луксозни, на обща стойност над 885 000 евро, а загубата на ДДС за гръцката държава се оценява на над 212 000 евро.

Разследването от страна на Агенцията за публични приходи продължава, като се извършва кръстосана проверка на данни и се използват всички цифрови и одитни инструменти, с които разполага органът, предвид наличието на следи от други подобни случаи на измама.