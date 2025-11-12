Имамоглу поиска делото срещу него да се излъчва на живо

Бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе арестуван на 19 март по обвинения в корупция, определи обвинителния акт, в който турската прокуратура поиска до близо 2400 години затвор за него, като „позор" и призова съдебният процес да бъде излъчен на живо по турската телевизия, съобщи в. „Сьозджю".

В обвинителния акт, който бе внесен в Истанбулския наказателен съд за тежки престъпления вчера, попадат имената на 105 задържани и 170 лица с мярка съдебен контрол, като общия брой на заподозрените лица е 402. Според документа Имамоглу е обвинен в създаване и ръководене на организирана престъпна група, а сред обвиненията към останалите са съзнателно подпомагане на групата, даване и вземане на подкуп, изнудване, злоупотреба при търгове, нанасяне на щети на обществени организации чрез измами и други.

„Нямаме какво да крием от нашия народ. Те (властите) успяха да подготвят обвинителен акт 237 дни по-късно, благодарение на незаконно разследване, съпроводено от клевети, интриги и преследване, които са безпрецедентни за съдебната система. Този обвинителен акт е насочен срещу Народнорепубликанската партия (НРП), която основа нашата република. Това е позорно! Призовавам парламента да осигури излъчването на съдебния процес по държавната телевизия ТРТ и други канали", написа Имамоглу днес в свое изявление относно обвинителния акт, предаде БТА.

Наред с публикуването на обвинителния акт срещу Имамоглу Истанбулската прокуратура поиска от Върховния касационен съд на Турция да заведе дело за закриване на основната опозиционна партия в страната – Народнорепубликанската партия (НРП), заради незаконно финансиране.