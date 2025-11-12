Усвояваме средства от структурните фондове на ЕС на ниво над средноевропейското

България усвоява средства от структурните фондове на ЕС на ниво, което е над средноевропейското. За втора поредна година не са открити грешки при осемте проверени транзакции в областта на природните ресурси и околната среда. Това съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

Това е записано в Годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за 2024 г., който бе представен пред българската Сметна палата от члена на ЕСП Илиана Иванова.

„Фактът, че за втора поредна година няма открити грешки, може да бъде добър стимул за продължаване на общите усилия за подобряване на ефективността в системите за контрол.", заяви Илиана Иванова.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев я запозна с основните акценти от отчета на Сметната палата за 2024 г.: извършени 370 одита, коригирани грешки за над 4 млрд. лева във финансовите отчети, проверен за законосъобразност ресурс за 2,2 млрд. лева, изпълнени над 77 на сто от препоръките, дадени на одитираните обекти.

Илиана Иванова поздрави Сметната палата за готовността да използва изкуствен интелект в одитите. За пилотния проект, подготвян съвместно с Института за компютърни науки и изкуствен интелект (INSAIT), съобщи Димитър Главчев по време на международната конференция „Изграждане на AI капацитет в полза на доброто управление", посветена на 145-годишнината от създаването на Сметната палата. „Вдигнахте летвата много високо, не само за България, но и за другите Върховни одитни институции, защото не всички имат смелостта да излязат от рутината и да направят крачка към бъдещето", каза Иванова, която също бе участник във форума на високо ниво.

Тя представи основните акценти от Годишния доклад на ЕСП за 2024 г. пред ръководството и одитните директори на Сметната палата:

Общият процент грешки за европейския бюджет намалява от 5,6% през 2023 г. на 3,6% за 2024 г. Но този резултат все още е над допустимия праг от 2 на сто.

При нововъведените екосхеми в земеделието се забелязва сложност в правилата, която затруднява бенефициентите и води до повече грешки.. В тази връзка Илиана Иванова призова за опростяване на регулациите.

Рискове пред бюджета на ЕС, са няколко:

Нарастващата тежест на дълга, като за 2024 г. има увеличение на заемите с над 30 на сто.

Високите лихви по заемите за NGEU.

Драстичното забавяне при усвояването на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост и структурните фондове, което на средноевропейско ниво е едва 7% към края на 2024 г.