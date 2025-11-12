ООН: Милиони хора са изправени пред риск от глад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още милиони хора са изправени пред риск от глад в десетки кризисни точки по света, включително в Судан и ивицата Газа, предупредиха днес две агенции на ООН, цитирани от Ройтерс.

Те призоваха за спешна мобилизация на средства на фона на рязкото намаляване на международната помощ.

В съвместен доклад Световната програма по прехраната и Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) посочиха също Хаити, Мали, Южен Судан и Йемен като страни, изправени пред непосредствен риск от "катастрофален" глад.

"Много притеснителна" остава ситуацията с глада в още шест държави - Афганистан, Демократична република Конго, Мианма, Нигерия, Сомалия и Сирия.

Двете агенции заявиха, че в световен мащаб има недостиг на финансиране за оказване на хуманитарна помощ. Това ограничава достъпа до храна за най-уязвимите групи. "Хранителната помощ за бежанците е на ръба", се казва в доклада, пише БТА.

Недостигът на средства за подпомагане на хората, изправени пред най-остри продоволствени рискове, е достигнал близо 18 млрд. долара към края на миналия месец - агенциите са получили 10,5 милиарда долара, при необходими 29 милиарда долара.