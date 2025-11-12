Кремъл: Путин ще информира президента на Казахстан за изпитанията на „Буревестник“ и „Посейдон“

Руският президент Владимир Путин ще информира президента Касъм-Жомарт Токаев за тестовете на руските ракети „Буревестник“ и „Посейдон“, ако казахстанският лидер прояви интерес, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Едва ли [това ще бъде обсъдено на започналите днес официални преговори в Кремъл]“, отговори Песков на въпрос на журналист дали Путин ще информира Токаев за изпитанията на руските оръжия. „Ако той прояви интерес, разбира се, президентът Путин ще информира своя колега, ако не го е направил вчера“, добави той.

Двамата лидери вчера разговаряха на четири очи в продължение на три часа, отбеляза Песков, цитиран от БТА.

Руската страна внимателно е подготвила държавната визита на делегацията на Казахстан в Москва, която, вероятно, ще се превърне в основното събитие на текущата година за републиката, заяви Токаев преди началото на официалните разговори с Путин.

„Бих искал да изразя сърдечната си благодарност за изключителното гостоприемство по време на нашето посещение. С очите си се убедихме, че руската страна се е подготвила внимателно, обмислила е най-малките аспекти и нюанси на това събитие. За нас държавната визита в Руската федерация е може би най-важното събитие на тази година, ние се подготвихме внимателно, проведохме консултации на ниво министерства и ведомства“, каза Токаев.

Путин от своя страна прие поканата на казахстанския лидер да посети Казахстан през следващата година. „Благодаря. С удоволствие ще дойда в Казахстан, с удоволствие!“, каза руският президент.