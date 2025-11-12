ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасиха мъж, плаващ върху надуваем матрак в морето

море. СНИМКА: Pixabay

Откриха мъж, носещ се надуваем матрак в Средиземно море, съобщава Daily Star. Инцидентът е станал край бреговете на популярния курорт Естепона. Екипажът на петролния танкер Epic Shikoku е предупредил мъжа, който го е забелязал да седи на матрака на около 35 километра от сушата.

Спасителна лодка е била изпратена на мястото на инцидента. Мъжът е бил спасен безопасно и откаран в пристанището на Естепона, според испанската морска спасителна служба Maritime Rescue.

Агенцията уточни, че мъжът не е мигрант; очевидно просто се е оказал в необичайната ситуация в морето сам.

„Той е бил с обикновен надуваем матрак, какъвто се използва в къщите за гости“, се казва в изявление на службата.

Как мъжът се е озовал толкова далеч от брега, остава неизвестно. Възможно е да е използвал гребло или друг импровизиран предмет, за да се придвижва през водата, съобщи бТВ.

море. СНИМКА: Pixabay

