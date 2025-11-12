ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Русе задържа 6-има при акция за наркот...

Шестима загинаха в блъсканица при набиране на войници в Гана

Гана Снимка: Пиксабей

Шестима души загинаха при блъсканица по време на кампания за набиране на военнослужещи в Акрана, Гана

Ганайските въоръжени сили обявиха, че блъсканицата е била „предизвикана от неочаквано голям наплив на кандидати, които са нарушили протоколите за сигурност" и са пристигнали на стадиона, където щяло да се състои събитието, преди определеното за това време. Много хора са пострадали и са били откарани във военна болница.

Кампаниите за набиране на военнослужещи в Гана често привличат големи тълпи от млади хора, търсещи работа в страна, която страда от висока младежка безработица, посочва АП.

Някога обещаващата икономика на Гана се срина под натиска на пандемията от ковид. Инфлацията достигна 21-годишен връх от над 50%. По информация от правителството близо 39% от младежите са безработни, съобщава БТА.

