Великобритания: България е ключов вход на престъпните мрежи за трафик на хора

Великобритания обяви засилване на проверките по българо-турската граница, за да бъде намален трафикът на хора през Ламанша.

Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания каза, че е засилила проверките по границата на България с Турция, за да предотврати трафика на хора и незаконните преминавания през Ламанша. Заедно с Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи на Обединеното кралство и международни партньори в България, агенцията се фокусира върху движението на хора и оборудване за малки лодки през границата с Турция, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Регионалният началник на отдела за разследвания в агенцията Джак Биър заяви: "България е ключов вход към коридора, използван от престъпните мрежи за трафик на хора, които организират опасните преминавания с лодки през Ламанша."

От началото на годината в България бяха конфискувани десетки незаконно пренасяни лодки и двигатели към тях. Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша, посочи през септември пресцентърът на българската Агенция „Митници". За пресичане на трафика им Агенция „Митници" работи в сътрудничество с британските институции.

На 5 и 6 ноември полицията засили проверките, като спря над 350 камиона и коли. По този начин британската агенцията за борба с престъпността заяви, че е успяла да предотврати редица незаконни преминавания през границата. Повечето от проверките са били на ГКПП "Капитан Андреево" – най-натоварената сухопътна граница в Европа и втората по натовареност в света след тази между САЩ и Мексико, посочи Пи Ей Мидия.

"Тези дейности се фокусират върху дългосрочните амбиции и изграждането на капацитет, както и върху постигането на резултати", каза той. "Разузнавателната информация, която събрахме, ще спомогне за целта ни да предотвратяваме случаите на смъртоносни преминавания с лодки със слаби двигатели, които се ползват в морето и които излагат на риск живота на хората", добави той.

Министърът на граничната сигурност Алекс Норис заяви, че международният подход на правителството е от ключово значение при разбиването на бизнес модела на групите за трафик.

"Броят на преминаванията с малки лодки, на който ставаме свидетели, е срамен", каза той. "Организираните престъпни групи засилват тази опасна дейност и излагат живота на хората на опасност – това не може да продължава, ще направим всичко необходимо, за да защитим границите си", добави Норис, цитиран от БТА.

"Международният ни подход е от ключово значение при разбиването на този бизнес модел и тази операция е доказателство, че засиленият обмен на разузнавателна информация и по-тясното сътрудничество ще спре веригата и ще донесе резултати", каза още той.

Около 39 000 души са пристигнали във Великобритания през Ламанша от началото на годината, сочат последни данни на вътрешното министерство.

Пристигащите вече са надхвърлили броя за цялата 2024 г. (36 816) и 2023 г. (29 437), но все още са под общия брой за същия период през 2022 г. (39 929).

Командирът на граничната охрана на Великобритания Мартин Хюит заяви пред членовете на парламента миналия месец, че броят на пристигащите с малки лодки в Обединеното кралство е "повод за разочарование", но подчерта, че работата по прекъсването на контрабандния маршрут няма как да не отнема време.