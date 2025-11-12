Москва предупреди Белгия да не дава на ЕС замразените руски активи

Белгия бе предупредена от руската Служба за външно разузнаване (СВР) за последици, ако бъде иззето руското имущество, запорирано по санкциите на ЕС, съобщиха местни медии, като се позоваха на информация на руската агенция ТАСС.

Белгия ще се изправи пред голям проблем с отговорността, се посочва в цитираното изявление на СВР. Допълва се, че "страните от ЕС са на ръба на социална и икономическа криза, хазната им е празна и вече са готови да платят за украинското жито с откраднатото руско имущество". В изявлението се посочва, че Белгия правилно се противопоставя на намеренията руските средства да бъдат предоставени в полза на Украйна заради опасения от последици. Със сигурност Белгия ще трябва да отговаря (ако бъде посегнато на руската собственост), се посочва в цитираното изявление.

Няколко часа след разпространяването на това съобщение все още няма официална реакция от белгийските власти.

В Белгия се съхраняват 258 милиарда евро имущество на руската държава, по данни от белгийското министерство на финансите. От тази сума 65 милиарда евро подлежат на пряк запор, а останалите 193 млрд. евро са средства по спрени трансакции на руската централна банка. Белгия е на първо място в ЕС по размер на блокирани суми по силата на европейските санкции, наложени на Русия заради войната в Украйна. Причината е, че в Брюксел се намира централата на "Юроклиър" (Euroclear) - един от двата най-големи депозитара в света.

Досега лихвите по тези суми бяха предоставени на Украйна, а в последните седмици ЕС започна да обсъжда възможността главницата на запорирано руско имущество да бъде дадена на Киев като заем за 140 млрд. евро. Предвижда се Украйна да върне заема, ако Русия изплати обезщетение за войната. Европейската комисия се надява през декември да бъде постигнато решение, но Белгия настоява то да почива на здрава законова основа.