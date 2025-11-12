ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален проект

Европейската комисия представи „Културен компас за Европа"
Европейската комисия Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия обяви "Културен компас за Европа", в който представя своята визия за динамична и интегрирана политика на ЕС в областта на културата. Тази ориентирана към бъдещето стратегическа рамка има за цел да гарантира, че културата играе централна роля за насърчаване на европейската идентичност, многообразието и високите постижения.

Според последното проучване на Евробарометър относно културата, 87% от респондентите смятат, че културата и културното наследство следва да заемат много важно място в Съюза, така че гражданите да се чувстват приобщени и по-големи европейци.

Културният компас за Европа ще направлява политиките на ЕС в четири ключови направления: отстояване и укрепване на европейските ценности и културните права; предоставяне на възможности на творците и специалистите в областта на културата, както и подкрепа за хората; използване на културата и културното наследство като основа за по-конкурентоспособен, устойчив и сплотен съюз; и защита на международните културни отношения и партньорства, съобщиха от пресцентъра на ЕК. 

Културният компас предвижда нови инициативи, сред които Харта на творците от ЕС за справедливи условия на труд за хората на изкуството и културните дейци, европейска награда за сценични изкуства и диалог между заинтересованите страни в областта на културата. Наред с това се планира създаването на център за данни в областта на културата и на мрежа на младежките посланици на културата с цел подобряване на достъпа на младите хора до култура.

