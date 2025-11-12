Стрелба на границата Камбоджа - Тайланд, поне един войник е убит

Най-малко един камбоджански войник е убит днес след ескалацията на напрежението със съседен Тайланд, като двете страни се обвиняват взаимно коя е стреляла първа в оспорван граничен район, предаде Ройтерс.

По-рано тайландското външно министерство заяви, че е поискало от Камбоджа извинение, след като я обвини, че е заложила нови противопехотни мини и че в понеделник една от тях е ранила камбоджански войник.

Тайланд вчера обяви, че временно преустановява сключеното миналия месец споразумение за спиране на огъня. Договорът бе подписан в присъствието на американския президент Доналд Тръмп и надграждаше първоначалната сделка, с която се сложи край на продължилите пет дни сражения в края на юли.

Камбоджа отхвърли обвиненията, че е поставила нови мини и призова Тайланд да се придържа към мирното споразумение.

Камбоджанското министерство на отбраната заяви, че тайландски военнослужещи са открили огън край село в района на оспорваната граница в 15:50 ч. местно време (08:00 ч. българско време). При стрелбата е бил убит един камбоджански военен и трима са били ранени.

Говорител на тайландската армия обаче заяви, че първите изстрели са били произведени от камбоджански войници. "Тайландските сили се прикриха и отвърнаха с предупредителни изстрели, следвайки правилата за водене на бойни действия", каза говорителят, като добави, че не е имало жертви от тайландска страна. По думите му инцидентът е продължил 10 минути, след което стрелбата е утихнала.

Най-малко 48 души бяха убити и около 300 000 бяха временно разселени в хода избухналите през юли военни сблъсъци, при които се стигна до въздушни атаки и удари с артилерия, припомня БТА.

Взривовете на мини в района на оспорваната граница бе един от катализаторите на петдневния конфликт. Тайланд заяви, че след 16 юли най-малко седем негови войници са били тежко ранени при инциденти, свързани с мини.

Съседните държави от Югоизточна Азия повече от век спорят за райони по протежение на 817-километровата сухоземна граница, очертана през 1907 г. от тогавашния колониален владетел на Камбоджа - Франция.