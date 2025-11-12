ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Русе задържа 6-има при акция за наркот...

Стармър: Всяка нападка срещу член на кабинета ми е напълно неприемлива

Киър Стармър СНИМКА: Х/@Keir_Starmer

Британският премиер Киър Стармър каза днес, че нападките срещу членове на кабинета му са "напълно неприемливи", предаде Ройтерс. Той отрече да стои зад публикациите във вестници, според които негови съюзници смятат, че някои министри замислят да го свалят от власт.

"Нека бъда абсолютно ясен, всяка нападка срещу член на кабинета ми е напълно неприемлива", заяви Стармър в парламента в коментар на публикации в медиите, където се цитират неназовани съюзници на министър-председателя, които се опасяват, че по-късно този месец, след приемането на бюджета, може да бъде направен опит за той да бъде свален от власт.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг, който беше посочен като един от претендентите за поста на Стармър, отхвърли тези твърдения и изрази увереност, че Стармър ще поведе Лейбъристката партия на следващите избори през 2029 г.

Стармър добави, че е назначил членовете на кабинета си, "защото те са най-подходящите хора за тази работа", включително и Стрийтинг, информира БТА.

