Румъния отчете 9,8% инфлация през октомври

Букурещ СНИМКА: Pixabay

Равнището на годишната инфлация в Румъния е било 9,8 процента през октомври 2025 г. според публикувани днес данни на Националния статистически институт, съобщава телевизия Диджи 24. Стойността е подобна на тази през септември и август, когато влезе в сила увеличение на ДДС.

Цените на хранителните стоки са нараснали с 7,57 процента спрямо октомври 2024 г., а на нехранителните стоки - със 10,9 процента, сочат данните. Цените на услугите са се повишили с 10,5 процента на годишна база, цитирани от БТА.

На месечна база потребителските цени са нараснали с 0,5 процента през октомври 2025 г., като хранителните стоки са поскъпнали с 0,48 процента, нехранителните - с 0,41 процента, а услугите - с 0,74 процента.

Годишната инфлация през август 2025 г. се покачи до 9,9 процента на годишна база и остана на същото ниво и през септември след 7,8 процента през юли.

Нарастването на потребителските цени дойде след увеличение от 1 август 2025 г. на стандартната ставка на ДДС от 19 на 21 процента и на намалената ставка (която се прилага за хранителните стоки, книгите, лекарствата, хотелите и ресторантите) от 9 на 11 процента, напомня румънското издание на "Свободна Европа".

