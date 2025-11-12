С евтин наем за сметка на ремонт Полша бори жилищната криза

Програмите за настаняване обаче са достъпни на малцина, които могат да покрият строгите изисквания

Животът става все по-скъп, а тази тенденция не прави изключение и в Полша. Скачат цените не само на храни, дрехи и коли - жилищата от край време са все по-труднодостъпни. Причината - недостигът на имоти води до покачване на цените, което задълбочава проблема с бездомността и жилищната несигурност. Това се наблюдава в градове по целя свят и поставя милиони души в риск да останат без покрив над главата. Причините са много, а Полша реши да пробва различен подход, за да бори проблема.

През последните години страната е изправена пред нарастваща жилищна криза, като се очаква недостигът на апартаменти да достигне цели два милиона. Наемите и цените на имотите се повишиха с едни от най-високите темпове в Европа. Месечният наем в Полша е нараснал с 62% между 2015 и 2023 г. Това затруднява младите поляци, тъй като почти половината от тях живеят с родителите си, което е един от най-високите дялове в ЕС.

За да бъдат жилищата по-достъпни, се създаде програмата "Апартамент за ремонт". Инициативата стартира още през 2022 г. в Краков. Тя замени по-ранната "Програма за подпомагане на наематели", която действаше за последните 12 години, но беше по-скоро неефективна. Новата система регулира правилата за наемане на общински апартаменти в Краков. Тези жилища се предлагат за неопределено време, ако наемателят се ангажира да извърши пълен ремонт в срок до една година. Само за две години инициативата придоби такава популярност, че жителите на Краков почнаха да се редят на опашки през нощта, за да кандидатстват за нея, пише Notes from Poland.

Подобна схема има и в град Жирардув. Там тя се нарича "Жилище в замяна на ремонт". Одобрените лица трябва да ремонтират определен имот в замяна на евтин наем. Апартаментите се избират от кмета, като градът също има роля в съживяването на сградите. Той отговаря за поправянето на фасадите и стълбищата. Наемателите пък поемат разходите за ремонта и след като той е завършен, се настаняват.

"Апартамент за ремонт" в Краков позволява на хората да наемат жилище на ниска цена - между 6 и 15 злоти (2,8 - 7 лв.) на квадратен метър на месец, ако се съгласят да го ремонтират. Това е далеч по-малко от нормалните цени на наемите в града - през 2023 г. те са били средно между 51 злоти (23,50 лв.) и 74 злоти (34 лв.), сочат данни на информационната агенция за индустрията Morator Plus.

Въпреки че звучи сякаш програмата е отворена за всички, това далеч не е така. Има строги изисквания за участие в подобни проекти. За да бъдеш одобрен в Краков, трябва вече да си жител на града и да не притежаваш имот. Също така е необходимо да имаш най-малко бакалавърска степен и среден доход между 100% и 300% от минималната пенсия в зависимост от броя на членовете в домакинството. Доходите се проверяват, за да не се допускат прекалено заможни или хора, които не могат да финансират ремонта.

Когато Краков стартира схемата за първи път, са кандидатствали 717 души, а едва 50 са били приети. Освен отстъпки от наем в замяна на ремонт, полското правителство одобри законопроект, който значително увеличава разходите за социални и общински жилища. Той предвижда минимум от 2,5 млрд. злоти (1,1 млрд. лв.) за 2025 г., в сравнение с 1 млрд. (461 млн. лв.) през 2024 г. Местните власти ще могат да кандидатстват за субсидии за изграждане на нови жилища или реновиране на имоти, като помощта може да покрива до 80% от стойността на инвестицията. До 2030 г. правителството освен това планира и да отпусне до 45 млрд. злоти (20,7 млрд. лв.) за социални жилища, като годишният лимит ще бъде увеличен до 10 млрд. (4,6 млрд. лв.) Целта за 2025 г. е да бъдат финансирани до 15 хил. нови социални или общински жилищни единици.