ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21702229 www.24chasa.bg

Най-малко 37 загинаха след падане на автобус в пропаст в Перу (Видео)

1924
Лима, Перу. Снимка: Архив

Най-малко 37 души загинаха при автобусна катастрофа в южната част на Перу, съобщиха местните власти. Автобус се преобърна в пропаст след сблъсък с микробус в южната част на Перу, предаде Франс прес, като се позова на служител на местните здравни власти.

Катастрофата, която е една от най-тежките в Перу през последните години, е станала рано сутринта по маршрут, който свързва региона с Чили. „Имаме 37 загинали и 24 ранени", заяви пред АФП Валтер Опорто, регионален здравен директор в Арекипа, цитиран от БТА.

Лима, Перу. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)