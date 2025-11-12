Най-малко 37 загинаха след падане на автобус в пропаст в Перу (Видео)

Най-малко 37 души загинаха при автобусна катастрофа в южната част на Перу, съобщиха местните власти. Автобус се преобърна в пропаст след сблъсък с микробус в южната част на Перу, предаде Франс прес, като се позова на служител на местните здравни власти.
Катастрофата, която е една от най-тежките в Перу през последните години, е станала рано сутринта по маршрут, който свързва региона с Чили. „Имаме 37 загинали и 24 ранени", заяви пред АФП Валтер Опорто, регионален здравен директор в Арекипа, цитиран от БТА.
