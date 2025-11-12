ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21702357 www.24chasa.bg

Зеленски призова за уволнението на министрите, разследвани за корупция

1536
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський

Украинският президент Володимир Зеленски призова за уволняването на министрите на правосъдието и енергетиката и заяви, че подкрепя службите за борба с корупцията в разследването им за злоупотреби в енергийния сектор, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Най-напред трябва да има максимална прозрачност в енергийния сектор, в абсолютно всички процеси", каза Зеленски във видеообръщение. "Сега е много трудно за всички в Украйна. Абсолютно ненормално е все още да има някакви схеми в енергийния сектор", добави украинският лидер.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) вчера съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Министерският съвет на Украйна днес взе решение да отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на разразилия се голям корупционен скандал.

Галушченко написа във "Фейсбук", че подкрепя това решение на Министерския съвет, което той дефинира като един "цивилизован и подходящ сценарий". Той се зарече, че ще се защитава срещу обвиненията, без да оповестява повече подробности, свързани с тях.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)