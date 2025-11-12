Мъж е в критично състояние, след като се опитал да глътне цял бургер заради облог

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 22 години е в болница в критично състояние в гръцката столица Атина, след като се опитал да погълне цял бургер заради облог с приятели, съобщава „Прото тема“.

Информационният портал “The TOC” уточнява, че според информацията младият мъж излязъл да се забавлява с приятели, след което компанията решила да сключи облог с предизвикателство – да изяде цял бургер, без да го дъвче.

При опита обаче дихателните му пътища били блокирани, а приятелите му не знаели как да му окажат първа помощ до пристигането на линейката, пише БТА.

Екипът на бърза помощ успял да възстанови дишането му, обаче лекарите се опасяват, че е възможно да има трайни поражения на редица органи, сред които мозъка и бъбреците.