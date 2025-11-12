ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Русия и Казахстан засилват партньорството си в петролния сектор

Путин и Токаев в Москва. Снимка: Ройтерс

Русия и Казахстан се споразумяха на преговори в Кремъл да засилят партньорството си в петролния сектор, предаде Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин и казахстанският му колега Касъм-Жомарт Токаев разговаряха в Москва вчера и днес, като обсъдиха газови проекти и последиците от американските санкции за руските петролни компании.

„Договорихме се да засилим партньорството си в областта на петрола, нефтопродуктите, въглищата и производството, транспорта и доставките на електроенергия. Обсъдихме подробно перспективите за сътрудничество в областта на газа, по-конкретно доставките на газ за регионите на Казахстан, граничещи с Русия, както и транзита към трети страни", каза Токаев по телевизията след преговорите си с Путин, цитира БТА.

Путин и Токаев в Москва. Снимка: Ройтерс

