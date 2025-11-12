ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Нов силен трус разлюля Кипър

Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Ново земетресение от 5,3 по Рихтер беше регистрирано днес следобед в Кипър  - второ с такъв магнитуд след сутрешното, което предизвика уплаха сред жителите на острова, съобщават кипърските медии.

Според свидетелства на граждани новият трус е бил усетен по-силно и е имал по-голяма продължителност от предишния, пише в електронното си издание в. „Филелефтерос“.

Според Евро-средиземноморският сеизмологичен център земетресението е било регистрирано в 16:23 ч. местно (и българско) време. Първоначално магнитудът му беше оценен на 5,9, но по-късно беше ревизиран на 5,3. Епицентърът му е бил на 15 км северно-североизточно от град Пафос на западния бряг на Кипър. Дълбочината на огнището на труса е била 9 км.

Засега няма информация за пострадали хора и щети, пише БТА.

