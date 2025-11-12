Президентът на Алжир помилва осъдения писател Буалем Сансал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Писателят Буалем Сансал е помилван от алжирския президент Абделмаджид Тебун и ще бъде прехвърлен в Германия за лечение

Той прекара една година в затвора в Алжир и ктана причина за сериозна дипломатическа криза между Алжир и Париж.

Алжирският президент Абделмаджид Тебун „отговори положително" на искането на своя германски колега Франк-Валтер Щайнмайер „за помилване на Буалем Сансал", се посочва в официално съобщение от сряда.

Френският министър-председател Себастиан Льокорню изрази „облекчение от съобщението на алжирските власти, че са помилвали Буалем Сансал".

„Тази молба привлече вниманието поради своя характер и хуманните мотиви", добавиха от алжирското президентство. Оттам уточниха, че „германската държава ще поеме разходите за прехвърлянето и лечението" на Сансал.

В понеделник Щайнмайер поиска Буалем Сансал, осъден на пет години затвор, да бъде помилван и да получи медицински грижи в Германия "заради напредналата възраст и крехкото му здраве". Той беше осъден по обвинения, че е застрашил държавната сигурност, по-точно в накърняване на целостта на алжирската територия. Причината за това обвинение бе изказването на писателя пред крайнодясна френска медия, че по време на колониалната епоха Франция е дала твърде много земя на Алжир и твърде малко на Мароко, припомня АФП.

Семейството на писателя неколкократно изрази загриженост за здравето на 81-годишния романист и есеист, лекуван от рак на простатата. Франция от месеци настояваше за „хуманен жест" в негова полза.

Френските адвокати на Буалем Сансал казаха, че са „щастливи, че човечността е надделяла над всички други съображения", след като Алжир обяви помилването на клиента им.

На 1 юли Апелативният съд в Алжир потвърди присъдата от пет години затвор, произнесена на първа инстанция на 27 март.

Сансал се отказа от обжалване пред Касационния съд, което го направи подходящ за помилване от алжирския президент.

„Винаги съм вярвала в това", коментира пред AФП една от дъщерите му - Сабеха Сансал. Тя обаче призна, че е била „малко песимистично настроена", тъй като „можеше да умре там" заради болестта си.

За да убеди своя алжирски колега, германският президент е наблегнал на факта, че „такъв жест би бил израз на хуманно отношение и дългосрочна политическа визия", съобщава БТА.

„Това би отразило моите дългогодишни лични отношения с президента Тебун и добрите отношения между нашите две страни", каза той.

В интервю, дадено през септември миналата година, алжирският президент спомена възможността да посети Германия в края на 2025 г. или в началото на 2026 г. Дата обаче не е посочена, отбелязва АФП.

Тебун беше в Германия на лечение за около три месеца, след като е зарази с КОВИД-19 между края на 2020 г. и началото на 2021 г.

През последните седмици Франция отново настоятелно поиска освобождаването на писателя, арестуван на летището в Алжир на 16 ноември 2024 г., припомня АФП.