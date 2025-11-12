Израелският президент осъди нападението от еврейски заселници срещу палестинци

Израелският президент осъди днес "шокиращото и тежко" нападение от страна на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг и призова за край на вълната от насилие в окупираната територия, предаде Асошиейтед прес.

Изказването на Ицхак Херцог придадоха тежест на досега сдържаните критики от страна на израелски представители към насилието от заселници. Макар и до голяма степен церемониален, постът на Херцог има за цел да служи като морален ориентир и обединяваща сила за страната.

В публикация в социалните мрежи Херцог заяви, че насилието, извършвано от "малък брой" души, "преминава границата", и добави, че "всички държавни институции трябва да действат решително, за да спрат насилието и да помогнат на бойците от израелската армия и силите за сигурност, които ни защитават денонощно".

Той направи изказването си, след като днес десетки маскирани еврейски заселници нападнаха палестинските села Беит Лид и Дейр Шараф на Западния бряг, подпалиха автомобили, след което влязоха в сблъсък с израелски войници.

Това е поредният случай от поредицата нападения от страна на млади заселници. Те зачестиха след началото на войната в ивицата Газа преди две години, отбелязва АП, цитира БТА.

Миналата седмица хуманитарната служба на ООН съобщи, че през октомври е имало повече атаки срещу палестинци на Западния бряг, отколкото през всеки друг месец от 2006 г. насам, когато започва да се води статистиката - над 260.