10 млн. в Техеран остават без вода, столицата на Иран може да стане необитаема

Иран се бори с най-тежката си водна криза от десетилетия, а властите предупредиха, че Техеран – град с над 10 милиона население – може скоро да стане необитаем, ако сушата, обхванала страната, продължи, предаде Ройтерс.

Президентът Масуд Пезешкиан предупреди, че ако до декември няма валежи, правителството трябва да започне да ограничава водоподаването в Техеран.

„Дори ако въведем режим, но все още няма дъжд, ще останем изобщо без вода. Те (гражданите) ще трябва да се евакуират от Техеран", каза Пезешкиан на 6 ноември.

Залогът е висок за духовните лидери на Иран. През 2021 г. режим на водата предизвика бунтове в южната провинция Хузестан. Епизодични протести избухнаха и през 2018 г., а фермерите обвиниха правителството в лошо управление на водата.

Водната криза в Иран след горещото лято не е само в резултат на слабите валежи.

Десетилетията лошо управление, включително прекомерното изграждане на язовири, незаконното сондиране на кладенци и неефективните земеделски практики, изчерпаха резервите, заявиха през последните дни пред държавните медии десетки критици и експерти по водата.

Правителството на Пезешкиан приписа кризата на множество фактори като „политиките на предишни правителства, климатичните промени и свръхконсумацията", съобщи БТА.

Въпреки че до момента няма признаци за зараждащи се протести заради водната криза, иранците вече имат трудности заради икономическите проблеми, породени главно от санкциите, наложени на страната заради спорната ѝ ядрена програма.

Справянето с ендемичния недостиг на вода натоварва домакинствата и общините още повече, засилвайки потенциала за бунтове в момент, когато духовните лидери вече са изправени пред международен натиск заради ядрените си амбиции.

Иран отрича да се стреми да се сдобие с ядрено оръжие.