САЩ ще отказват имигрантски визи и на чужденци с наднормено тегло (Обзор)

В указания до US посолствата пише, че диабетици, психично болни и страдащи от рак могат да струват стотици хиляди долари на американските данъкоплатци

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп планира да отказва имигрантски визи на чужденци с наднормено тегло, съобщи медицинското издание KFF.

Преди дни Държавният департамент е изпратил насоки до служителите на посолствата и консулските служби на САЩ, с които ги инструктира да обмислят отказ на визите за имигранти, за които е вероятно да разчитат на обществени помощи поради възрастта си или здравословните си проблеми.

Освен затлъстяването в документа, видян от KFF, са включени и други медицински състояния, които биха могли да доведат до разходи, като се посочва: “Трябва да вземете предвид здравето на кандидата”.

“Някои медицински състояния - включително сърдечносъдови и респираторни заболявания, рак, диабет, метаболитни заболявания, неврологични и психични болести, могат да изискват грижи на стойност стотици хиляди долари”, пише в насоките. Служители на президента смятат, че приемането на високорискови от медицинска гледна точка лица може да доведе до изчерпване на ресурсите на САЩ, тъй като

ще се превърнат в “обществено бреме”

Държавният департамент е посъветвал посолствата да проучат и други състояния, включително затлъстяването, тъй като то може да причини астма, високо кръвно и сънна апнея. “Всички те могат да изискват скъпи, дългосрочни грижи”, се казва още в документа.

Твърди се, че служителите в посолствата също са били инструктирани да проверяват дали кандидатите за виза са в състояние да финансират потенциално медицинско лечение без чужда помощ.

“Кандидатът разполага ли с достатъчно ресурси, за да покрие разходите за грижи през целия си очакван живот, без да търси публична парична помощ или дългосрочно настаняване в институции за сметка на правителството?”, питат от администрацията на Тръмп в документа.

Екипът на президента защити директивата, като зам.-говорител на Белия дом коментира: “В продължение на 100 години политиката на Държавния департамент включва правото да отказва визи на кандидати, които биха представлявали финансова тежест за данъкоплатците”. От Белия дом отбелязват още, че администрацията на републиканеца “най-накрая прилага тази политика и поставя американците на първо място”.

От Държавния департамент уточняват, че документът е насока за имигрантските визи и

няма общо с Б-2 - визата за туризъм,

посещение на роднини и медицински туризъм, който се заплаща от пътуващия.

Откакто Тръмп се върна на власт, изискванията за работните визи бяха доста затегнати. Вашингтон наложи такса от 100 хил. долара годишно за визите H-1B. Документът, за който се изисква най-малко бакалавърска степен, е за висококвалифицирани работни места, които компаниите се мъчат да запълнят.

Докато за критиците тази виза вреди на работната сила в САЩ, нейни поддръжници, сред които и милиардерът Илон Мъск, смятат, че тя е жизненоважна за привличането на висококвалифицирани таланти от цял свят.