ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Г-7 иска мандат от ООН, за да приложи плана за мир...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21702718 www.24chasa.bg

Демократите разкриха скандален мейл: Тръмп прекарал часове с жертва на Епстийн

5696
Доналд Тръмп с осъдения педофил Джефри Епстийн Снимка: Снимка: Twitter/@mmpadellan

Демократите в Камарата на представителите на САЩ публикуваха нови имейли до и от Джефри Епстийн, в които се споменава президентът Доналд Тръмп, съобщи Би Би Си. Един от трите разговора е между Епщайн, който беше осъден за сексуални престъпления и който почина през 2019 г., и неговата сътрудничка Гилейн Максуел.

Демократите публикуваха имейл, в който Епстийн твърди, че Тръмп "е прекарал часове" с една от жертвите на финансиста. Президентът отрича обвиненията за евентуални неправомерни действия.

 Един от трите разговора е между Епстийн, който беше осъден за сексуални престъпления и който почина през 2019 г., и неговата сътрудничка Гилейн Максуел.

Имейл от Епщайн до Максуел през април 2011 г. гласи : „Искам да осъзнаеш, че кучето, което не е лаело, е Тръмп... (Жертвата) прекара часове в къщата ми с него." Като името на замесената жена e редактирано в документа.

Други имейли между Епщайн и писателя Майкъл Волф бяха публикувани - в отговор на въпрос за Тръмп, Волф казва: „Ако той каже, че не е бил в самолета или в къщата, това ви дава ценен пиар и политическа валута".

Демократите посочват, че имейлите „нанасят удар срещу прикриването на Епстийн от Белия дом", съобщава НОВА.

Тръмп последователно отрича всякакви обвинения за неправомерни отношения при контактите му с Епстийн, като заяви, че става дума за „измама" срещу него, организирана от Демократическата партия.

От Белия дом определиха трите размени на имейли „фалшив наратив", а също така заявиха, че „жертвата", посочена в имейлите между Епстийн и Максуел, е „покойната Вирджиния Джуфре, която многократно е заявявала, че президентът Тръмп не е замесен в никакви скандали.

В Съединените щати очакват цялото досие Епстийн скоро да бъде публикувано. Това може да стане, след като председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън спре да блокира заклеването на конгресмен от Аризона Аделите Грихалва спечели изборите преди няколко седмици. Но Джонсън, който е съюзник на Тръмп, отказва да изпълни процедурата по полагане на клетва. Предполага се, че това е защото Грихалва е решителния, 218-ти вот за публикуването на досето "Епстийн".

Скандалът около финансистът Джефри Епстийн, който беше осъден за сексуални престъпления и чакаше второ дело по по-тежки обвинения, преди да се обеси в килията си, продължава да е много актуален в Съединеините щати. Преди Доналд Тръмп да се върне на власт, редица негови сътрудници се заканваха, че ако той спечели изборите, ще бъдат публикувани всички материали по делото. Но след като спечели, Тръмп каза, че нямало нищо интересно. Това предизвика бурна реакция на някои от най-твърдите му привърженици, които през последните години изградиха огромна конспиративна теория около Епстийн.

Доналд Тръмп с осъдения педофил Джефри Епстийн

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)