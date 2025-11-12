ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Г-7 иска мандат от ООН, за да приложи плана за мир...

Румънският президент: Държавата може да поеме контрол върху рафинерията на "Лукойл"

Никушор Дан Снимка: Фейсбук/Nicușor Dan

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви днес, че намерението на Румъния е рафинерията "Петротел" на руската компания "Лукойл" да бъде купена от някого, но съществува и вариантът контролът върху нея да бъде поет от държавата за ограничен период от време, съобщи икономическото издание "Економедия".

Държавният глава също така смята, че "нищо не ни кара да бързаме", въпреки че на 21 ноември влизат в сила американските санкции срещу "Лукойл", които може да блокират дейността на компанията в Румъния, коментира медията.

Той посочи, че в правителството има работна група по темата и напомни, че рафинерията "Петротел" в Плоещ в момента е затворена за поддръжка и предстои да бъде отворена след няколко седмици.

"Както се вижда, това, че е затворена, не влияе на снабдяването (с горива на Румъния - бел.изд.). Но в средносрочен и дългосрочен план, ако тя вече не преработва, не рафинира, ще се наложи да внасяме повече. Това е проблемът", посочи на пресконференция Никушор Дан, цитиран от БТА.

"От една страна не съществува риск тя да бъде поета от някоя фирма-параван на Русия, защото имаме комисия, която оценява всички продажби на компании от стратегически интерес. Такъв риск няма", посочи още румънският президент, визирайки Комисията за проверка на преките чуждестранни инвестиции.

"Разбира се, че имаме интерес тя да бъде поета от някого, но нищо не ни задължава да бързаме с този процес. Съществува и вариантът, който има нужда от специална нормативна рамка - за ограничен период тя да бъде поета от румънската държава", добави държавният глава.

Румънското правителство отхвърли възможността за отлагане на американските санкции, които трябва да влязат в сила от 21 ноември, и посочи, че работи по закон, чрез който да може да поеме контрола върху рафинерията "Петротел-Лукойл", която е с капацитет за рафиниране на приблизително 2,5 милиона тона годишно, и мрежата от 320 бензиностанции на руската компания в Румъния, отбелязва "Економедия".

Министерството на финансите на САЩ наложи миналия месец санкции на "Лукойл" - втората по големина петролна компания в Русия - в опит да намали приходите на Русия от енергийния сектор.

