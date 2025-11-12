Германия арестува предполагаем член на „Хамас" за доставка на оръжия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предполагаем член на „Хамас" бе арестуван в Германия по обвинения в доставка на оръжия, които се предполага, че са били предназначени за атаки срещу израелски или еврейски институции, предаде ДПА, позовавайки се на федералната прокуратура в Карлсруе.

Тя съобщи днес, че заподозреният е бил задържан, след като пристигнал в Германия от Чехия.

Миналия месец в Берлин бяха арестуваха трима предполагаеми членове на „Хамас".

Заподозрените, сред които двама германски граждани, родени съответно в Сирия и Ливан, са обвинени в придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси поне от лятото на на тази година.

На 7 октомври 2023 г. палестинската групировка „Хамас" предприе безпрецедентна атака срещу Израел, при която бяха убити 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници. Нападението предизвика войната в ивицата Газа, отбелязва ДПА, цитира БТА.