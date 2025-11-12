Властите в Одеса призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силни взривове отекват в Одеса, градът отново е атакуван от дронове, съобщи днес председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Пет дрона са били насочени от акваторията на Черно море към града, съобщиха местни канали в "Телеграм".

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища. Сирените бяха задействани в 16:57 часа (и българско време - бел. ред.), съобщава БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.