Коалицията на премиера спечели парламентарните избори в Ирак

Иракският премиер Мохамед Шия ас Судани СНИМКА: ТУИТЪР

Коалицията на иракския премиер Мохамед Шия ас Судани спечели парламентарните избори в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама представители на Избирателната комисия.

Судани се бори за втори мандат, но много от обезверените млади хора казаха, че изборите са само средство, с което системните партии си разпределят петролното богатство на страната, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това премиерът се опита да се представи като лидер, който най-накрая ще направи Ирак успешна страна след десетилетия на нестабилност. Той заяви, че се е противопоставил на системните партии.

Нито една политическа сила в Ирак не е в състояние да сформира собствено правителство, като си осигури мнозинство в 329-местния парламент, затова партиите се съюзяват, за да получат мнозинство – процес, който отнема много месеци, отбелязва Ройтерс.

Избирателната активност на парламентарните избори в Ирак достигна 56,11%, съобщи по-рано днес Избирателната комисия, припомня БТА.

