Украинската министърка на енергетиката подаде оставка след призива на Зеленски

Володомир Зеленски Снимка: Архив

Украинската министърка на енергетиката Свитлана Гринчук е подала оставка на фона на разследването на антикорупционните служби на Украйна за злоупотреби в енергийния сектор, предаде Ройтерс.

В изявление във „Фейсбук" тя отрече да е извършила нещо нередно.

По-рано днес президентът Володимир Зеленски призова за уволняването на министрите на правосъдието и енергетиката и заяви, че подкрепя службите за борба с корупцията в разследването им.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) вчера съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара, припомня БТА.

