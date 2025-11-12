Италианци си плащали да стрелят по цивилни в обсадения град Сараево през 90-те

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сумите били различни за мъже, жени и деца

Прокуратурата в Милано започна разследване по твърдения, че италиански граждани са пътували до Босна и Херцеговина на „снайперски сафарита" по време на войната в началото на 90-те години.

Италианци и други лица са платили големи суми, за да стрелят по цивилни в обсадения град Сараево.

Жалбата в Милано е подадена от журналиста и писателя Ецио Гавацени, който описва „лов на хора" от „много богати хора" със страст към оръжията, които „са плащали, за да могат да убиват беззащитни цивилни" от сръбски позиции в хълмовете около Сараево, съобщи Би Би Си.

Според някои информации са се плащали различни суми за убиването на мъже, жени или деца.

Повече от 11 000 души са загиналите по време на бруталната четиригодишна обсада на Сараево. Тогава градът е обкръжен от сръбски сили и е подложен на постоянни обстрели.

Подобни обвинения за „ловци на хора" от чужбина са отправяни няколко пъти през годините, но доказателствата, събрани от Гавацени, които включват показанията на босненски офицер от военното разузнаване, в момента се разглеждат от италианския прокурор по борба с тероризма Алесандро Гоббис.

Босненският офицер очевидно е разкрил, че неговите босненски колеги са разбрали за така наречените сафарита в края на 1993 г. и след това са предали информацията на италианското военно разузнаване СИСМИ в началото на 1994 г.

Отговорът от СИСМИ дошъл няколко месеца по-късно, каза той. Те разбрали, че „сафари" туристите летят от северния италиански граничен град Триест и след това пътуват до хълмовете над Сараево.

„Спряхме това и повече няма да има сафари", казали на офицера, според информационната агенция АНСА. В рамките на два до три месеца пътуванията били прекратени.

Ецио Гавацени, който обикновено пише за тероризма и мафията, за първи път прочел за снайперските екскурзии до Сараево преди три десетилетия, когато италианският вестник "Кориере дела Сера" публикувал историята, но без солидни доказателства.

Той се връща към темата, след като вижда „Сараево сафари", документален филм от 2022 г. на словенския режисьор Миран Зупанич, в който се твърди, че участниците в убийствата са дошли от няколко държави, включително САЩ и Русия, както и Италия.

Гавацени започва да разследва по-задълбочено и през февруари предава на прокуратурата своите констатации, които според него се състоят от 17-страничен файл, включващ доклад на бившия кмет на Сараево Бенджамина Карич.

Разследването в самата Босна изглежда е в застой.

В интервю за италианския вестник „Ла Република" Гавацени твърди, че „много" хора са участвали в тази практика, „най-малко сто" на брой, като италианците са плащали „много пари" за това, до 100 000 евро по днешни цени.

През 1992 г. покойният руски националистически писател и политик Едуард Лимонов е заснет да стреля с тежко картечно оръжие по Сараево.

Той бил на посещение в позициите по хълмовете, воден от босненския сръбски лидер Радован Караджич, който по-късно беше осъден за геноцид от международния трибунал в Хага.

Лимонов обаче не е платил за своя военен туризъм. Той е бил там като почитател на Караджич и му е казал: „Ние, руснаците, трябва да вземем пример от вас."

Фактът, че прокуратурата в Милано е образувала дело, беше съобщена за първи път през юли, когато уебсайтът "Джурнале" написа, че италианците пристигали в планините с миниван, плащайки огромни подкупи, за да преминат през контролните пунктове, преструвайки се, че са на хуманитарна мисия.

След уикенд, прекаран в стрелба във военната зона, те се връщали у дома, към нормалния си живот.

Гавацени описа действията им като „безразличие към злото".

Прокуратурата и полицията са идентифицирали списък със свидетели, докато се опитват да установят кои лица са били замесени.