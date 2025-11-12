Индийското правителство: Взривът в Делхи е терористичен атентат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индийското правителство гледа на експлозията на автомобил в Делхи, при която бяха убити осем души, а най-малко 20 души бяха ранени, като на „терористичен атентат" и се зарече да изправи отговорните пред правосъдието възможно най-бързо, предаде Ройтерс.

По-рано три източника, свързани с разследването, казаха, че полицията проверява дали има връзка между експлозията и арестите на група от седем мъже от размирния регион Кашмир, задържани с оръжия и материали за изготвяне на бомба.

Взривът в понеделник вечерта край историческата Червена крепост в Делхи беше първата подобна експлозия от 2011 г. насам в силно охранявания с град с над 30 милиона души население.

Индийските власти разследват експлозията съгласно строгия антитерористичен закон и заявиха, че всички версии се разглеждат. Те не посочиха имена и не направиха някаква връзка между арестуваните и взрива, припомня БТА.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви по повод взрива: „Страната стана свидетел на отвратителен терористичен атентат, извършен от антинационални сили чрез взривяване на автомобил. Правителството нареди разследването на атентата да продължи с максимална степен на спешност и професионализъм, така че отговорните, техните сътрудници и поръчители да бъдат идентифицирани и изправени пред правосъдието без отлагане".