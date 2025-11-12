Г-7 иска мандат от ООН, за да приложи плана за мир в Газа

Групата на седемте водещи индустриализирани демокрации (Г-7) настоява да получи мандат от Съвета за сигурност на ООН, за да гарантира бързо прилагане на мирния план за ивицата Газа, заяви днес министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

"Трябва ни мандат от Съвета за сигурност, за да може организацията "Хамас" да бъде разоръжена и международни сили за сигурност да поемат отговорност", каза Вадефул. Той говори на втория ден от срещата на външните министри на Г-7 в Ниагара в югоизточната канадска провинция Онтарио.

Освен Германия и САЩ в Г-7 попадат Франция, Италия, Япония, Великобритания и Канада. САЩ, Франция и Великобритания са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН заедно с Китай и Русия.

Вадефул каза, че въпросът е бил обсъден вчера на първата работна сесия на срещата на Г-7. Той каза, че външните министри са се съгласили, че е необходим мандат от ООН и той трябва да бъде даден възможно най-скоро.

Той обаче предупреди, че "резолюциите не може да бъдат наложени, те първо трябва да се обсъдят.", информира БТА.

По думите му е станало "пределно ясно, че часовникът тиктака и възможно по-скоро се нуждаем от структура, която да отговаря за сигурността, за да може да има ред в ивицата Газа."

Тази структура би могла да контролира бунтовниците от "Хамас" и други въоръжени групировки в Газа само ако има ясен мандат за страните, изпращащи войски, добави германският министър.

Въпросът кои държави може да пратят войници за такава структура все още се обсъжда с Израел.