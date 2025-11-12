САЩ наложиха санкции на подкрепящи производството на ракети и дронове в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ наложиха санкции на физически и юридически лица в няколко държави, които подкрепят производството на балистични ракети и дронове в Иран, като мярка за натиск върху Техеран, предаде Ройтерс.

В черния списък са добавени общо 32 души и организации, базирани в Иран, Обединените арабски емирства, Турция, Китай, Хонконг, Индия, Германия и Украйна. Те управляват множество мрежи за доставки, каза Министерството на финансите на САЩ.

„Тези мрежи представляват заплаха за САЩ и съюзниците им в Близкия изток, както и за търговското корабоплаване в Червено море", пише в изявлението.

САЩ, европейските им съюзници и Израел обвиняват Иран, че използва своята ядрена програма като прикритие за опитите си да развие своя оръжеен капацитет.

Техеран твърди, че ядрената му програма е само за мирни цели, припомня БТА.