ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доган учредява новата си партия, Илхан Кючюк фавор...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21703709 www.24chasa.bg

САЩ наложиха санкции на подкрепящи производството на ракети и дронове в Иран

1652
Ирански дрон. Снимка: Pixabay

САЩ наложиха санкции на физически и юридически лица в няколко държави, които подкрепят производството на балистични ракети и дронове в Иран, като мярка за натиск върху Техеран, предаде Ройтерс.

В черния списък са добавени общо 32 души и организации, базирани в Иран, Обединените арабски емирства, Турция, Китай, Хонконг, Индия, Германия и Украйна. Те управляват множество мрежи за доставки, каза Министерството на финансите на САЩ.

„Тези мрежи представляват заплаха за САЩ и съюзниците им в Близкия изток, както и за търговското корабоплаване в Червено море", пише в изявлението.

САЩ, европейските им съюзници и Израел обвиняват Иран, че използва своята ядрена програма като прикритие за опитите си да развие своя оръжеен капацитет.

Техеран твърди, че ядрената му програма е само за мирни цели, припомня БТА.

Ирански дрон. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)