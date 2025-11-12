В Ирландия разследват социалната мрежа на Мъск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ирландският медиен регулатор започна днес разследване на социалната мрежа „Екс" поради опасения, че не дава на потребителите си възможност да обжалват решенията за модериране на съдържание и че системите за вътрешно разглеждане на жалби са трудно достъпни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разследването ще оцени спазването от страна на компанията, собственост на Илон Мъск, на части от Закона за цифровите услуги на ЕС, се казва в изявлението.

Регулаторът е отговорен за надзора на платформите, опериращи в Ирландия, и за съответствието им с този закон, отбелязва Ройтерс.