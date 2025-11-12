ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доган учредява новата си партия, Илхан Кючюк фавор...

В Ирландия разследват социалната мрежа на Мъск

Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Ирландският медиен регулатор започна днес разследване на социалната мрежа „Екс" поради опасения, че не дава на потребителите си възможност да обжалват решенията за модериране на съдържание и че системите за вътрешно разглеждане на жалби са трудно достъпни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Разследването ще оцени спазването от страна на компанията, собственост на Илон Мъск, на части от Закона за цифровите услуги на ЕС, се казва в изявлението.

Регулаторът е отговорен за надзора на платформите, опериращи в Ирландия, и за съответствието им с този закон, отбелязва Ройтерс.

