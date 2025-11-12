ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доган учредява новата си партия, Илхан Кючюк фавор...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21704088 www.24chasa.bg

Напрежение в гръцки център за мигранти близо до границата с България

1492
Гръцка полиция СНИМКА: Архив

Безредици са избухнали днес в център за настаняване на мигранти край селището Клиди (бивше Рупел) в Северна Гърция в непосредствена близост с границата с България, съобщава гръцката телевизия Скай, като се позовава на местния информационен сайт serres24.gr.

Според информацията мигранти са се опитали да избягат от центъра.

По сведения на очевидец в институцията е възникнало напрежение, при което някои от мигрантите са причинили щети на оградата, пише БТА. 

На мястото са били изпратени полицейски сили, за да възстановят реда и да спрат мигрантите, които са направили опит за бягство. Съобщава се за двама леко ранени полицаи, единият от които е пострадал от ухапване.

Селището Клиди е на няколко километра от границата с България в района на ГКПП Кулата/Промахон.

Гръцка полиция СНИМКА: Архив

🚨 Σέρρες: Εξέγερση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής – Παρέμβαση της Αστυνομίας ⬇️⬇️

Публикувахте от Serres24 в Сряда, 12 ноември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)